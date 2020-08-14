Заступник глави Меджлісу розказав, як витрачають кримську воду окупанти



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Для повноцінного забезпечення півострова водою, необхідна вода з Північно-Кримського каналу - Наріман Джелял

Величезна кількість води йде на потреби військових, будівництва тієї ж траси «Таврида» - Джелял

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял вважає, що для повноцінного забезпечення півострова водою, необхідна вода з Північно-Кримського каналу. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Дом».

«Я маю на увазі забезпечити в тій кількості, яка була до 2014 року. Зрозуміло, що Крим існував, жив і розвивався і до будівництва цього каналу, тільки це був зовсім інший Крим. І тому тут просто необхідно розуміти, що в Криму хочуть робити нинішня влада. Ми знаємо, що величезна кількість води йде на потреби військових, будівництва тієї ж траси «Таврида». Тому тут постає питання, а на що сьогодні витрачається вода, яка в Криму власне є, ті невеликі резерви, які Крим сам має?», - зауважив він.

Наріман Джелял вважає, що це свідчить про те, що в очах місцевої влади жителі Криму і їх потреби не завжди знаходяться на першому місці.

«Та акція з прокладці труб дійсно покликана, на мій погляд, продемонструвати якусь турботу. Хоча насправді турботою було б повернути Крим власне Україні, щоб Україна, як і раніше, могла забезпечити всім необхідним, в тому числі і дніпровською водою Кримський півострів», - зазначив він у програмі «Насправді: Крим».

Як повідомлялося 10 серпня, окупанти проклали 900 км труб, аби врятувати Сімферополь.