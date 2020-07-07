В Україні ділки організували схему підміни міжнародного телефонного трафіка



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Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, стартові пакети, мобільні телефони, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання Фото: Офіс генпрокурора

Міжнародні виклики тарифікувались як національні в обхід Міжнародного центру комутації

Правоохоронці викрили схему «рефайлінгу» - незаконної підміни міжнародного телефонного трафіка та несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв'язку національних операторів телекомунікаційних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, мешканцем Житомирщини за попередньою змовою з іншими особами розміщено велику кількість точок зі спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням, в якому розміщувались sim-картки українських операторів мобільного зв’язку. Завдяки встановленому обладнанню, налаштованому на прийом вхідних викликів з-за кордону, міжнародні виклики тарифікувались як національні в обхід Міжнародного центру комутації. Для цього використовувалося понад півтори тисячі стартових пакетів найбільших українських операторів мобільного зв’язку.

За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, в транспортних засобах та гаражних приміщеннях вилучено комп’ютерну техніку, стартові пакети, мобільні телефони, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання.

Крім цього, встановлено учасників злочинної діяльності в інших регіонах України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, сума збитків, заподіяна українським операторам мобільного зв’язку, встановлюється.

Викрито вказану схему прокурорами спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції Нацполіції, Головним слідчим управлінням Нацполіції України та СБУ.