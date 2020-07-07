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    Кримінал

    В Україні ділки організували схему підміни міжнародного телефонного трафіка

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    Під час обшуків вилучено&nbsp;комп&rsquo;ютерну техніку, стартові пакети, мобільні телефони, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання - В Україні ділки організували схему підміни міжнародного телефонного трафіка
    Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, стартові пакети, мобільні телефони, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання
    Фото: Офіс генпрокурора

    Міжнародні виклики тарифікувались як національні в обхід Міжнародного центру комутації

    Правоохоронці викрили схему «рефайлінгу» - незаконної підміни міжнародного телефонного трафіка та несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв'язку національних операторів телекомунікаційних послуг.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    За даними слідства, мешканцем Житомирщини за попередньою змовою з іншими особами розміщено велику кількість точок зі спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням, в якому розміщувались sim-картки українських операторів мобільного зв’язку. Завдяки встановленому обладнанню, налаштованому на прийом вхідних викликів з-за кордону, міжнародні виклики тарифікувались як національні в обхід Міжнародного центру комутації. Для цього використовувалося понад півтори тисячі стартових пакетів найбільших українських операторів мобільного зв’язку.

    За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, в транспортних засобах та гаражних приміщеннях вилучено комп’ютерну техніку, стартові пакети, мобільні телефони, спеціалізоване телекомунікаційне обладнання.

    Крім цього, встановлено учасників злочинної діяльності в інших регіонах України.

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    В Україні ділки організували схему підміни міжнародного телефонного трафіка
    В Україні ділки організували схему підміни міжнародного телефонного трафіка
    В Україні ділки організували схему підміни міжнародного телефонного трафіка

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, сума збитків, заподіяна українським операторам мобільного зв’язку, встановлюється.

    Викрито вказану схему прокурорами спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції Нацполіції, Головним слідчим управлінням Нацполіції України та СБУ.

    Національна поліція України СБУ кримінал Офіс Генерального прокурора мобільні оператори мобільний зв’язок
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