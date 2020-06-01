У Мінцифри переконують, що мобільний зв’язок 4G та 5G не поширює коронавірус



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Будь-який науковий підхід підтверджує, що шкоди від 3G, 4G та 5G не виявлено, - Шелест

Про вплив 5G на організм людини можна дізнатись на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, - міністерство

У Міністерстві цифрової трансформації України запевняють, що мобільний зв'язок 4G та 5G не шкідливий для людського здоров'я та не поширює коронавірус.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку інфраструктури Олександр Шелест, повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

«Зараз існує багато фейків, що 4G та 5G розповсюджують коронавірус або інші захворювання. Мушу зазначити, що це повна брехня. Це маніпуляція, яка подібна до того, як в середні віки палили відьом. Будь-який науковий підхід підтверджує, що шкоди від 3G, 4G та 5G не виявлено», - заявив він.

У відомстві додали, що детальніше про вплив 5G на організм людини можна дізнатись на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як повідомлялося, Мінцифра хоче створити країну всередині України.