У Мінцифри переконують, що мобільний зв’язок 4G та 5G не поширює коронавірус
Про вплив 5G на організм людини можна дізнатись на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, - міністерство
У Міністерстві цифрової трансформації України запевняють, що мобільний зв'язок 4G та 5G не шкідливий для людського здоров'я та не поширює коронавірус.
Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку інфраструктури Олександр Шелест, повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook.
«Зараз існує багато фейків, що 4G та 5G розповсюджують коронавірус або інші захворювання. Мушу зазначити, що це повна брехня. Це маніпуляція, яка подібна до того, як в середні віки палили відьом. Будь-який науковий підхід підтверджує, що шкоди від 3G, 4G та 5G не виявлено», - заявив він.
У відомстві додали, що детальніше про вплив 5G на організм людини можна дізнатись на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Як повідомлялося, Мінцифра хоче створити країну всередині України.
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