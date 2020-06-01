  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У Мінцифри переконують, що мобільний зв’язок 4G та 5G не поширює коронавірус

    • Розсилка
    Будь-який науковий підхід підтверджує, що шкоди від 3G, 4G та 5G не виявлено, - Шелест - У Мінцифри переконують, що мобільний зв’язок 4G та 5G не поширює коронавірус
    Будь-який науковий підхід підтверджує, що шкоди від 3G, 4G та 5G не виявлено, - Шелест

    Про вплив 5G на організм людини можна дізнатись на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, - міністерство

    У Міністерстві цифрової трансформації України запевняють, що мобільний зв'язок 4G та 5G не шкідливий для людського здоров'я та не поширює коронавірус.

    Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку інфраструктури Олександр Шелест, повідомляється на сторінці Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

    «Зараз існує багато фейків, що 4G та 5G розповсюджують коронавірус або інші захворювання. Мушу зазначити, що це повна брехня. Це маніпуляція, яка подібна до того, як в середні віки палили відьом. Будь-який науковий підхід підтверджує, що шкоди від 3G, 4G та 5G не виявлено», - заявив він.

    У відомстві додали, що детальніше про вплив 5G на організм людини можна дізнатись на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    Як повідомлялося, Мінцифра хоче створити країну всередині України.

    Читайте також:

       

      паспорт мобільний зв’язок смартфон послуги коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ