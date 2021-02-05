В Україні вперше повідомили про підозру «злодію в законі» та двом «смотрящим»

Впливовим представникам організованого злочинного світу загрожує до 15 років ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру «злодію в законі» на прізвисько Гіга Озургетський та двом «смотрящим» щодо поширення злочинного впливу, організації та участі у злочинному зібранні, їм за такі дії може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Про це інформує департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

«За даним слідства, 28-річний громадянин Грузії був «коронований» у Греції у 2013 році. У березі 2020 року «злодія в законі» на прізвисько Гіга Озургетський засудили до 7,5 років позбавлення волі за замах на вбивство. Відбуваючи покарання у Новгород-Сіверській виправній колонії №31 та маючи авторитет у кримінальному світі, він встановив і поширив свій злочинний вплив на території установи через довірених осіб, призначав так званих смотрящих. Крім того, вирішував конфлікти та спірні ситуації, які виникали між представниками криміналітету», – йдеться у повідомленні.

Так, «злодієм у законі» з-поміж засуджених було призначено двох «смотрящих», які відповідали за надходження та розподіл матеріальних благ та коштів на потреби засуджених.

За інформацією поліції, останніх було засуджено до довічного позбавлення волі за скоєння вбивств, викрадень, вимагань та розбоїв.

«Надалі між ними виник конфлікт. Аби його вирішити, після отримання згоди «злодія в законі» Гіги Озургетського, організували злочинне зібрання («сходку»). 15 січня 2021 року на території установи відбулося зібрання за участю підозрюваних та ще 13 засуджених, де останні висловили недовіру одному зі «смотрящих» за його поведінку. За результатами злочинного зібрання Гіга Озургетський, підкреслюючи свій статус «злодія в законі», залишив за довіреною особою його статус та гарантував присутнім, що він, як і всі, буде дотримуватися злодійських традицій. Також закликав усіх присутніх звертатися до нього як до «злодія в законі» у випадку виникнення спірних питань та конфліктів», – зазначили у поліції.

Але завдяки кропіткій роботі оперативників та слідчих центрального апарату Нацполіції, співробітників Нацполіції в Чернігівській області, департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту та Офісу генпрокурора вдалося зібрати докази причетності криміналітету до протиправної діяльності.

«У четвер, 4 лютого, 28-річному «злодію в законі» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 255 – 1 (поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі «злодія в законі») та ч. 1 ст. 255 – 2 (участь у проведенні злочинного зібрання (сходки) представників організованих груп та осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу сфер злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Його довіреним особам – 36-річному та 46-річному «смотрящим» було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-2 КК України», – поінформували у відомстві.

Як повідомлялося раніше, у Сумській області набув чинності перший обвинувальний акт щодо чоловіка, засудженого за нововведеною законом про «злодіїв у законі» статтею 255-3 ККУ.

Нагадаємо, 4 червня 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні закон про «злодіїв в законі».

Відповідно до закону, створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами караються позбавленням волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна. Участь у ній – позбавленням волі на строк від п’ять до 12 років з конфіскацією майна.