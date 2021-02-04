В Україні винесли перший вирок за законом про «злодіїв в законі»

65-річного мешканця Сум звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном один рік

Чоловіка засудили за те, що він звернувся до «кримінального авторитета» за допомогою для отримання неіснуючого боргу

У Сумській області вперше в Україні винесли вирок за новим законом про «злодіїв в законі». Чоловіка засудили до трьох років умовно за те, що той звернувся до кримінального «авторитета», щоб той допоміг стягнути борг з іншої особи.

Про це в четвер, 4 лютого, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Відзначається, що відповідний вирок 2 лютого виніс Ковпаківський районний суд міста Суми щодо 65-річного сумчанина, який звинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про звернення за застосуванням злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-3 Кримінального кодексу України).

Суд встановив, що в липні минулого року чоловік звернувся до місцевого кримінального «авторитета», точно знаючи, що той має значний вплив у кримінальному середовищі, координує протиправну діяльність у регіоні, розподіляє отримані злочинним шляхом кошти. «Авторитет» від його імені вимагав у мешканки Сум повернення неіснуючого боргу, погрожуючи фізичною розправою.

Суд призначив сумчанину покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки без конфіскації майна. Незважаючи на те, що засуджений повністю визнав провину, раніше не був судимий і досяг пенсійного віку, він звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Нагадаємо, 4 червня 2020 року Верховна Рада підтримала у другому читанні закон про «злодіїв в законі». Відповідно до закону, створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами караються позбавленням волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна. Участь у ній – позбавленням волі на строк від п’ять до 12 років з конфіскацією майна.