  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    В Україні за п'ять років засудили майже 10 тисяч військових

    • Розсилка
    Реальне позбавлення волі отримали 1773 бійці - В Україні за п'ять років засудили майже 10 тисяч військових
    Реальне позбавлення волі отримали 1773 бійці

    Військові, у тому числі учасники бойових дій, відбувають покарання на основі обвинувальних вироків судів

    В Україні за п'ять останніх років були засуджені близько 10 тисяч військовослужбовців.

    Про це повідомляє «Ліга.net» з посиланням на дані Головної військової прокуратури.

    За ці роки загалом було засуджено 9676 військовослужбовців. Реальне позбавлення волі з них отримали 1773 людини, 359 з них є учасниками Антитерористичної операції (операції Об'єднаних сил) на Донбасі, йдеться в повідомленні.

    У відомстві наголосили, що військові, у тому числі учасники бойових дій, відбувають покарання на основі обвинувальних вироків судів.

    До слова, працівник заводу «Укроборонпрому», який «зливав» секретну інформацію Росії, отримав дев’ять років в’язниці.

    Читайте також
    ЗСУ військові засуджені Україна в'язниця військова прокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ