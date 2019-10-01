В Україні за п'ять років засудили майже 10 тисяч військових



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Реальне позбавлення волі отримали 1773 бійці

Військові, у тому числі учасники бойових дій, відбувають покарання на основі обвинувальних вироків судів

В Україні за п'ять останніх років були засуджені близько 10 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє «Ліга.net» з посиланням на дані Головної військової прокуратури.

За ці роки загалом було засуджено 9676 військовослужбовців. Реальне позбавлення волі з них отримали 1773 людини, 359 з них є учасниками Антитерористичної операції (операції Об'єднаних сил) на Донбасі, йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що військові, у тому числі учасники бойових дій, відбувають покарання на основі обвинувальних вироків судів.

До слова, працівник заводу «Укроборонпрому», який «зливав» секретну інформацію Росії, отримав дев’ять років в’язниці.