Працівник заводу «Укроборонпрому», який «зливав» секретну інформацію Росії, отримав дев’ять років в’язниці



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Олексій Лазаренко фото: myrotvorets.center

За шпигунські «послуги» громадянину Росії заплатили близько $10 тисяч

Шевченківський районний суд Києва визнав винним слюсара-складальника ДП «Запорізький державний авіаційний завод «Мігремонт» Олексія Лазаренка за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України («Державна зрада») і засудив на дев’ять років в’язниці без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 21 серпня.

Протягом вересня 2014 року-липня 2019 року обвинувачений на виконання завдань офіцера Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Росії Сергія Козачковапередавав останньому відомості військового характеру щодо ремонтно-модернізаційних робіт літаків штурмової авіації Збройних Сил України. Обмін даними відбувався за допомогою електронних поштових скриньок.

Загалом, Лазаренко зібрав та передав представнику згаданої іноземної організації інформацію у вигляді текстових, графічних та аудіо файлів, у кількісті близько 400 штук, в яких містилася інформація щодо ремонтно-модернізаційних робіт літаків штурмової авіації Збройних Сил України із зазначенням строків виконання робіт, їх ідентифікаційних ознак (бортових та серійних номерів), встановлення обладнання артилерійської розвідки, навігації та військових частин до яких вони направляються після виконання їх обслуговування, в тому числі після модернізації, записи телефонних розмов із співробітниками підприємств авіаційної галузі, які отримував під час виконання службових обов`язків на ДП «ЗДАРЗ «Мігремонт».

За свої послуги обвинувачений під час особистих зустрічей отримав від кадрового співробітника Генштабу Росії близько $10 тис. винагороди.

3 липня 2019 року співробітники митного контролю пункту пропуску «Гоптівка» затримали Олексія Лазаренка, коли той намагався вивезти до Росії картку пам`яті з секретною інформацією, яку приховав в шкарпетці правої ноги.

20 серпня прокурор і обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості, яку у підсумку затвердив суд.

Крім цього, суд конфіскував в дохід держави $ 1,4 тис., вилучених під час обшуку помешкання Лазаренка.