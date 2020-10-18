  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    В Умані невідомі нанесли ножове поранення 17-річному брацлавському хасиду (відео)

    • Розсилка
    В Умані невідомі з ножем напали на хасидів-підлітків - В Умані невідомі нанесли ножове поранення 17-річному брацлавському хасиду (відео)
    В Умані невідомі з ножем напали на хасидів-підлітків
    Фото об’єднана єврейська громада України

    Один з брацлавських хасидів отримав ножове поранення щоки

    У місті Умань Черкаської області в ніч на 18 жовтня було скоєно напад на двох хасидів-підлітків, старший з яких отримав ножове поранення щоки. Про це повідомляє пресслужба Об’єднаної єврейської громади України. 

    Як зазначається, інцидент стався вночі за могилою Рабі Нахмана. За попередньою інформацією, троє молодих людей у віці приблизно 20-22 років напали на двох підлітків-хасидів 15 і 17 років. В результаті останній отримав ножове поранення щоки. 

    «Група з трьох невідомих завдала ножове поранення 17-річному брацлавському хасиду. Молодший встиг втекти, старший отримав ножове поранення. Цій події не передував будь-якої конфлікт. Постраждалих чатували в підворітті», – зазначили в пресцентрі Об’єднаної єврейської громади. 

    Також було встановлено, що камери відеоспостереження в районі вулиці Пушкіна зняли нападників, які тікали з місця злочину.

    Пізніше Об’єднана єврейська громада України заявила, що чекає рішучих дій від правоохоронних органів і покарання злочинців.

    напад громада хасиди Умань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies