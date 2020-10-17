Жорстоке вбивство вчителя під Парижем: ЗМІ повідомили про російське походження нападника



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Зловмисник обезголовив шкільного вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда

Резонансне вбивство міг скоїти 18-річний уродженець Москви

Зловмисник, який обезголовив вчителя у передмісті Парижа, – 18-річний уродженець Москви.

Про це повідомив французький телеканал BFM.

Про те, що молодий чоловік був чеченцем за національністю пише Le Parisien. Той, нібито вже потрапляв в поле зору поліції через правопорушення. Убитий виявився вчителем історії в паризькому коледжі Конфлан-Сент-Онорін.

Як пише ЗМІ, перед нападом на професора чоловік вигукнув «Аллах Акбар».

Батьки учнів коледжу Конфлан-Сент-Онорін, де працював загиблий, розповіли журналістам, що в ході одного з уроків педагог показав карикатури на пророка Мухаммеда, що на їхню думку, могло стати причиною нападу на педагога.

«Чеченці складають від 15 до 20% радикальних ісламістів. Діаспора знаходиться під посиленим наглядом внутрішньої розвідки. З ними можна зіткнутися в багатьох сферах, пов'язаних з радикальним ісламом», – заявив в інтерв'ю Le Parisien президент Центру аналізу тероризму Жан-Шарлm Бризарю.

Керівник пресслужби посольства РФ в Парижі Сергій Парінов в свою чергу заявив «Тасс», що диппредставництво запросило у влади Франції відомості про людину, яка вчинила вбивство.

Нагадаємо, 16 жовтня у передмісті Парижа чоловік обезголовив шкільного вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападник після вбивства вчителя спробував атакувати поліцейських з ножем, його застрелили.

Як відомо, наприкінці вересня біля колишнього офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo поранили двох людей, нападник був із ножем. Цей напад також кваліфікували як пов'язаний з тероризмом. Він стався на тлі судового процесу над обвинуваченими у справі про терористичну атаку на Charlie Hebdo 2015 року.

Причиною того нападу стали карикатури на пророка Мухаммеда. Загалом загинули 17 людей – як працівників Charlie Hebdo, так і випадкових перехожих. Нападників застрелили, на лаві ж підсудних перебувають ті, хто допомагав їм в організації нападу.