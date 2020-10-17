Замах на волонтера у Києві: підозрюваного арештували на два місяці



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Підозрюваний перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі

Підозрюваний не визнає своєї вини

Чоловіку, який наніс численні ножові поранення волонтеру «УДАРу» й учаснику АТО, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 чоловіку, який наніс численні ножові поранення волонтеру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Строк дії ухвали визначено до 12 грудня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП повідомила, що підозрюваний не визнає своєї вини, однак результати проведених слідчих дій та покази свідків дають обґрунтовані підстави кваліфікувати цей напад саме як замах на умисне вбивство людини.

За її словами, постраждалий отримав численні ножові поранення, у тому числі в шию та грудну клітину. Крім того, є прямі свідки того, як після нападу підозрюваний не дозволяв нікому підійти до пораненого чоловіка та надати йому допомогу, погрожуючи знову застосувати ніж та вбити його.

Нагадаємо, 14 жовтня в Солом’янському районі Києва на вулиці до волонтера, який роздавав агітаційні газети, підійшов незнайомець. Між ними виникла словесна перепалка, у ході якої чоловік дістав ніж та почав завдавати волонтеру ударів у різні частини тіла. В результаті нападу потерпілий отримав численні ножові поранення, у тому числі в область шиї та грудної клітини, та був госпіталізований у тяжкому стані.