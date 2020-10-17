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    У світі

    З'явилося фото терориста, який обезголовив вчителя під Парижем

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    Терористи (праворуч) позує разом з одним з молодших братів - З'явилося фото терориста, який обезголовив вчителя під Парижем
    Терористи (праворуч) позує разом з одним з молодших братів

    Злочинець народився у Москві і був відомий поліції через правопорушення

    У мережі з'явилися фотографії 18-річного чеченця Абдулака Анзорова, який убив і обезголовив французького вчителя під Парижем.

    На одному з фото, які опубліковані у Twitter, терористи позує разом з одним з молодших братів.

    Відомо, що всього в сім'ї було шестеро дітей, Абдулак Анзор був старшим з них. В даний час один з братів затриманий, так само, як і його батьки.

    Нагадаємо, у Франції обезголовили вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда. Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника.

    За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда. Мусульманські лідери у Франції засудили напад.

    Згодом стало відомо, що злочинець народився у Москві і був відомий поліції через правопорушення.

    Як повідомлялося, президент Еммануель Макрон назвав цей інцидент ісламістським тероризмом.

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