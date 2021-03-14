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    В Ужгороді затримали тренера з боксу за домагання 14-річної спортсменки

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    В Ужгороді поліцейські затримали тренера з боксу за розбещення неповнолітньої - В Ужгороді затримали тренера з боксу за домагання 14-річної спортсменки
    В Ужгороді поліцейські затримали тренера з боксу за розбещення неповнолітньої

    Тренер привіз на змагання в Ужгород групу дітей з Волині

    В Ужгороді затримали 57-річного тренера з боксу, який чіплявся до 14-річної вихованки.

    Як повідомив журналіст Віталій Глагола, тренер з боксу приїхав в Ужгород на змагання з групою дітей із Волинської області. На час змагань спортсмени поселилися в готелі «Закарпаття».

    «Про домагання 14-річна дівчина спочатку розповіла мамі, яка й викликала поліцію. Жінка переконувала, що в трубку було чути крики і лайку тренера», – написав журналіст.

    Коли поліція приїхала на місце, то дівчина була у номері на 6 поверсі готелю і розповіла, що зазнала сексуальних домагань від тренера з боксу. Дівчина розповіла, що тренер кидав її на ліжко, заламував руки і цілував, зазначив Глагола.

    «Тренера, громадянина Казахстану, поліція виявила в номері готелю на тому ж поверсі. Чоловік помітно нервував і плутався в показах. Наразі його затримали, проти тренера порушено кримінальне провадження за статтею 153 ККУ «Сексуальне насильство». Зараз вирішується питання про оголошення підозри чоловіку», – написав Глагола.

    Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан у коментарі «Суспільному» підтвердила інформацію про затримання тренера.

    За її словами, його затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

    Через сексуальне насильство щодо неповнолітньої правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

    Теги: Закарпаття Ужгород поліція жінка чоловік журналіст тренер
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