В Ужгороді затримали тренера з боксу за домагання 14-річної спортсменки
Тренер привіз на змагання в Ужгород групу дітей з Волині
В Ужгороді затримали 57-річного тренера з боксу, який чіплявся до 14-річної вихованки.
Як повідомив журналіст Віталій Глагола, тренер з боксу приїхав в Ужгород на змагання з групою дітей із Волинської області. На час змагань спортсмени поселилися в готелі «Закарпаття».
«Про домагання 14-річна дівчина спочатку розповіла мамі, яка й викликала поліцію. Жінка переконувала, що в трубку було чути крики і лайку тренера», – написав журналіст.
Коли поліція приїхала на місце, то дівчина була у номері на 6 поверсі готелю і розповіла, що зазнала сексуальних домагань від тренера з боксу. Дівчина розповіла, що тренер кидав її на ліжко, заламував руки і цілував, зазначив Глагола.
«Тренера, громадянина Казахстану, поліція виявила в номері готелю на тому ж поверсі. Чоловік помітно нервував і плутався в показах. Наразі його затримали, проти тренера порушено кримінальне провадження за статтею 153 ККУ «Сексуальне насильство». Зараз вирішується питання про оголошення підозри чоловіку», – написав Глагола.
Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан у коментарі «Суспільному» підтвердила інформацію про затримання тренера.
За її словами, його затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Через сексуальне насильство щодо неповнолітньої правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.