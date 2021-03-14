На Житомирщині жінка вбила новонароджених двійнят

31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбулася від дітей

У місті Новоград-Волинський 31-річна жінка на шостому місяці вагітності викликала у себе пологи, в результаті яких народилося двоє дітей. Після цього жінка позбавила їх життя.

Про це повідомила прокуратура Житомирської області.

Зазначається, що про подію в поліцію повідомила односельчанка породіллі.

Вона розповіла, що у жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, проте дітей ніхто не побачив.

«Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбулася від дітей. З метою скоєння злочину в лютому цього року самостійно прийняла медичний препарат, викликавши штучні пологи, а новонароджених двійнят сховала в підсобному приміщенні свого домогосподарства», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що раніше ця жінка була позбавлена батьківських прав стосовно сімох дітей.

Місцева прокуратура проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір'ю своїх новонароджених дітей (ст.117 КК України).