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    На Житомирщині жінка вбила новонароджених двійнят

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    На Житомирщині жінка вбила новонароджених двійнят

    31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбулася від дітей

    У місті Новоград-Волинський 31-річна жінка на шостому місяці вагітності викликала у себе пологи, в результаті яких народилося двоє дітей. Після цього жінка позбавила їх життя.

    Про це повідомила прокуратура Житомирської області.

    Зазначається, що про подію в поліцію повідомила односельчанка породіллі.

    Вона розповіла, що у жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, проте дітей ніхто не побачив.

    «Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбулася від дітей. З метою скоєння злочину в лютому цього року самостійно прийняла медичний препарат, викликавши штучні пологи, а новонароджених двійнят сховала в підсобному приміщенні свого домогосподарства», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що раніше ця жінка була позбавлена батьківських прав стосовно сімох дітей.

    Місцева прокуратура проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір'ю своїх новонароджених дітей (ст.117 КК України).

    Теги: прокуратура Житомирщина жінка пологи Новоград-Волинський
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