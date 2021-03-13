Російська поліція розігнала зʼїзд опозиційних муніципальних депутатів

«За співпрацю з небажаною організацією» в Москві затримано майже двісті чоловік

Російські правоохоронці завадили проведенню форуму «Муніципальна Росія», в якому мали взяти участь опозиційно налаштовані муніципальні депутати. За годину після початку зібрання правоохоронці затримали майже всіх присутніх. За даними правозахисної організації «ОВД-Инфо», всього затримано понад 180 людей. Деяких з них вже відпустили.

За словами поліцейських, їхнє втручання пов'язане з «фактом здійснення діяльності організації, діяльність якої небажана на території РФ».

«Сказали про «небажану організацію», але навіть не сказали, про яку саме. Ви коли-небудь бачили, щоб затримували цілу залу?», – сказав політик Володимир Кара-Мурза-молодший, якого також затримали.

Серед затриманих – і низка журналістів, які перебували на заході.

За інформацією телеканалу «Дождь», на затриманих збираються оформляти протоколи за статтею щодо співпраці з небажаною організацією.

Всеросійський форум муніципальних депутатів «Муніципальна Росія» проводився за участю «Відкритої Росії», пов'язаної з опозиціонером Михайлом Ходорковським.

Раніше штаб увʼязненого російського опозиціонера Олексія Навального оголосив про підготовку нових акцій протесту з вимогою звільнити політика.