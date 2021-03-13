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    Російська поліція розігнала зʼїзд опозиційних муніципальних депутатів

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    Головна причина заборони зборів &ndash; причетність до акції Михайла Ходорковського - Російська поліція розігнала зʼїзд опозиційних муніципальних депутатів

    Головна причина заборони зборів – причетність до акції Михайла Ходорковського

    Фото: «Коммерсант»

    «За співпрацю з небажаною організацією» в Москві затримано майже двісті чоловік

    Російські правоохоронці завадили проведенню форуму «Муніципальна Росія», в якому мали взяти участь опозиційно налаштовані муніципальні депутати. За годину після початку зібрання правоохоронці затримали майже всіх присутніх. За даними правозахисної організації «ОВД-Инфо», всього затримано понад 180 людей. Деяких з них вже відпустили.

    За словами поліцейських, їхнє втручання пов'язане з «фактом здійснення діяльності організації, діяльність якої небажана на території РФ».

    «Сказали про «небажану організацію», але навіть не сказали, про яку саме. Ви коли-небудь бачили, щоб затримували цілу залу?», – сказав політик Володимир Кара-Мурза-молодший, якого також затримали.

    Серед затриманих – і низка журналістів, які перебували на заході.

    За інформацією телеканалу «Дождь», на затриманих збираються оформляти протоколи за статтею щодо співпраці з небажаною організацією.

    Всеросійський форум муніципальних депутатів «Муніципальна Росія» проводився за участю «Відкритої Росії», пов'язаної з опозиціонером Михайлом Ходорковським.

    Раніше штаб увʼязненого російського опозиціонера Олексія Навального оголосив про підготовку нових акцій протесту з вимогою звільнити політика.

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    Теги: Росія Михайло Ходорковський політика поліція чоловік опозиція
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