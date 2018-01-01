Вбивство військовослужбовця у Києві: підозрюваного затримали аж у Запоріжжі

Підозрюваним виявився 31-річний громадянин Азербайджану

Затримано зловмисника, який в ніч на 1 лютого у приміщенні одного з ресторанів на території Дніпровського району столиці вбив військовослужбовця. Про це повідомляє прокуратура Києва. За даними прокуратури, підозрюваним виявився 31-річний громадянин Азербайджану. 3 лютого він був затриманий у Запоріжжі. На даний час за погодження з Київською



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Підозрюваним виявився 31-річний громадянин Азербайджану

Затримано зловмисника, який в ніч на 1 лютого у приміщенні одного з ресторанів на території Дніпровського району столиці вбив військовослужбовця. Про це повідомляє прокуратура Києва.

За даними прокуратури, підозрюваним виявився 31-річний громадянин Азербайджану. 3 лютого він був затриманий у Запоріжжі.

На даний час за погодження з Київською місцевою прокуратурою N4 йому оголошено про підозру за ч.1 ст.115 КК України. У понеділок, 5 лютого, суд обере йому запобіжний захід, додає прокуратура.

Раніше повідомлялось, що в одному з ресторанів Дніпровського району Києва 1 лютого сталася сварка між групою осіб, в результаті якої 22-річний чоловік, військовослужбовець військової частини 0709 за контрактом, отримав смертельне ножове поранення.

За фактом вбивства військовослужбовця в Дніпровському районі Києва розпочато кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».