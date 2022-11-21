Від 13 до 15 років: бойовики «Л/ДНР» отримали вироки суду

10 терористів було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні нашої держави

За матеріалами СБУ ще 10 бойовиків терористичних «Л/ДНР» проведуть від 13 до 15 років за ґратами. Про це повідомила пресслужба установи.

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На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу зс РФ. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку. Зловмисників було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні нашої держави. Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Суд визнав їх винними в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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Ще одним засудженим є командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині. Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, «2-го армейского корпуса». Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України. Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області