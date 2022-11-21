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В кожному кабінеті сюрприз: як розміновували будівлю СБУ в Херсоні (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
В кожному кабінеті сюрприз: як розміновували будівлю СБУ в Херсоні (відео)
У безладі в будівлі СБУ виявили міни
фото: скріншот з відео

Деякі з залишених мін неможливо переносити для знищення

Окупанти у будівлі Служби безпеки у Херсоні заховали вибухівку. Про це написав речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. Він опублікував відео зі знахідками «руского міра».

«Міна МЛ7 закладена під принтер і ще багато «сюрпризів» знайшли під час розмінування будівлі СБУ в Херсоні. Міни були майже в кожному кабінеті», – розповів Назаров.

Речник зазначив, що деякі з залишених мін неможливо переносити для знищення. Відтак, розмінування неможливе.

«Єдиний вихід – це підрив замінованої споруди», – сказав Назаров.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебували під вогневим контролем української армії.

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Теги: Херсон замінування окупанти війна СБУ

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