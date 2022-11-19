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СБУ викрила 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області

Надія Карбунар
glavcom.ua
СБУ викрила 11 організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області
Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності
фото: СБУ

Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на «посадах» так званих голів «теризбиркомов»

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України. У ході слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області, повідомляє СБУ.

 Зловмисники входили до складу створених агресором «территориальных избирательных комиссий» в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

Серед одинадцяти викритих колаборантів четверо перебували на «посадах» так званих голів «теризбиркомов». Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь.

Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів.

Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання «виборчих списків» та їх направлення до окупаційної адміністрації. Ворог використовував установчі дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності колаборантів та їхніх кремлівських «кураторів».

 Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше колаборанти, які ініціювали «приєднання» Донеччини до Росії, отримали підозри

Нагадаємо, СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини.

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Теги: ворог СБУ зрада колабораціонізм референдум

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