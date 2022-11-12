Відбирала у дітей та пенсіонерів: поліція викрила розкрадачку гуманітарної допомоги

Директорку полтавської агенції звинувачують у привласненні гуманітарного вантажу

Слідчим управлінням полтавської поліції разом зі спеціалістами Полтавської обласної прокуратури, задокументовано факт привласнення гуманітарної допомоги, наданої волонтерами іноземної фундації, повідомили в Нацполіції.

За інформацією заступника начальника ГУНП у Полтавській області Сергія Рекуна, директорку однієї з агенцій підозрюють у приховуванні від уповноважених осіб Полтавської обласної військової адміністрації факту отримання від волонтерів гуманітарного вантажу для вимушених переселенців із Сумської та Харківської областей. Вартість привласненої гуманітарної допомоги складає понад 200 тисяч гривень.

«Аби приховати протиправні дії з майном, жінка підробила акти видачі гуманітарної допомоги. Серед товарів, прихованих від обліку: медичне обладнання, продукти, харчування та одяг для дітей, взуття, постільна білизна, засоби гігієни, електронні засоби для вимірювання тиску тощо. Фігурантці повідомлено про підозру у привласненні ввіреного майна, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у підробленні офіційного документа та його використанні. До суду скеровано клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу», – зазначив Сергій Рекун.

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Слідчим управлінням за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 191 та ч. 1, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України

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