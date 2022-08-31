У Запоріжжі високопосадовці розкрадали гуманітарку. Ексагент НАБУ оприлюднив шокуючі деталі

Гуманітарку продавали через торговельні мережі

31 серпня у Запоріжжі детективи НАБУ провели обшуки у високопосадовців. Воїн та позаштатний агент Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Євген Шевченко у Facebook розкрив деякі деталі. За словами Шевченка, виявилося, що посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і нібито продавали її через торговельні мережі «АТБ» і «Сільпо».

Зловмисники підозрюються у тому, що за ці пів року було розкрадено:

22 морські контейнери;

389 залізничних вагонів;

220 вантажних автомобілів із допомогою.

«Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових! Суми, про які йдеться – мільйони доларів США», – йдеться в повідомленні.

Наразі детективи вивчають ступінь вини та притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб торговельних мереж, задіяних у схемі розкрадання і продажу гуманітарної допомоги. Слідчі дії тривають.

Шевченко повідомив, що до корупційної схеми нібито причетні голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, його заступниця Злата Некрасова, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина та секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Також позаштатний агент НАБУ нагадав: «Старух, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА призначив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак».

«Питання: чи згадає за цей факт у своєму вечірньому зверненні президент. Відповідь: ні, не згадає. Висновки робіть самі», – пише Шевченко.

Нагадаємо, також НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, ексголові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.