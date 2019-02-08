Вишинському продовжили арешт ще на два місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівника незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського підозрюють у державній зраді

Строк перебування під варто Вишинському продовжили до 8 квітня

Херсонський міський суд продовжив ще на два місяці арешт керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, який підозрюється у державній зраді та придбанні і зберіганні вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим.

«Сьогодні, 8 лютого 2019 року Херсонський міський суд Херсонської області задовольнив клопотання сторони обвинувачення та залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою керівника незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» ще на 2 місяці», - йдеться у повідомленні.

Адвокат Вишинського Андрій Доманський на своїй сторінці у Facebook уточнив, що строк перебування під вартою продовжено до 8 квітня.

Як повідомлялося, 15 травня 2018 року прокуратура спільно з СБУ в рамках кримінального провадження за фактами ведення РФ агресивної війни в інформаційній сфері в Україні та державної зради провела обшуки в редакції порталу «РИА Новости-Украина», а також за адресами проживання осіб, які організовували і забезпечували його діяльність.

За результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі «РИА Новости-Украина» містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки. Керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського заарештували і оголосили підозру в державній зраді.

1 лютого прокуратура АРК просила зобов'язати Вишинського закінчити ознайомлення з матеріалами справи до 4 лютого поточного року, але суд у клопотанні відмовив.

Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Він усі обвинувачення заперечує.