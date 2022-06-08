Воювали проти ЗСУ: суд дав по 13 років тюрми двом українцям

Двоє мешканців Криму перейшли на сторону окупантів

Двоє мешканців тимчасово окупованого Криму перейшли на сторону рашистів та воювали у складі їхньої армії проти Збройних сил України. Суд визнав їх винними у вчиненні державної зради та дав кожному по 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора судом визнано винними двох громадян України у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Шевченківським райсудом міста Києва їх засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що двоє мешканців АР Крим перейшли на бік ворога і у 2014 та 2020 роках уклали контракти про проходження військової служби у військовій частині №12676 збройних сил РФ. У складі армії окупантів у лютому 2022 року вони брали участь у бойових діях на території Миколаївської та Херсонських областей.

З 25 по 28 лютого вони забезпечували протиповітряну оборону військ РФ в районі дамби Каховської гідроелектростанції поблизу м. Нова Каховка Херсонської області. А 1 березня обвинувачені вступили в бій з підрозділами Збройних Сил України в районі м. Баштанка Миколаївської області. 2 березня 2022 року їх взято у полон на території Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині місцевого жителя було засуджено судом до 13 років в'язниці за державну зраду. Він збирав та передавав окупантам інформацію про стратегічні об'єкти.