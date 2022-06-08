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    Політика

    Колишній «слуга народу» продовжує співпрацювати з окупантами

    Зрадник Ковальов заявляє, що &laquo;Росія тут назавжди&raquo; - Колишній «слуга народу» продовжує співпрацювати з окупантами
    Зрадник Ковальов заявляє, що «Росія тут назавжди»
    фото з відкритих джерел

    З фракції «Слуга Народу» Ковальова виключено, проте він залишається депутатом

    Ексдепутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який залишився в окупованому Херсоні, продовжує співпрацювати з окупантами. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Вчора був на дуже важливому для мене та й для всіх феремерів у наших краях заході – перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко зустрівся з фермерами Херсонської області», – написав Ковальов.

    Депутат наголосив, що планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, що діють в РФ. За його словами, також обговорювався статус Херсонської області: «Росія назавжди та найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається».

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    Нагадаємо, що Ковальова ще на початку травня було виключено зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України, проте він залишається депутатом.

    У середині травня СБУ порушила справу на депутата – він підозрюється в державній зраді та співпраці з окупантами в Херсонській області. Проте про будь-які зрушення у цій справі відомство поки що мовчить.

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    Теги: росія окупанти депутат війна Україна партія Слуга народу окупація #stoprussia
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    Колишній «слуга народу» продовжує співпрацювати з окупантами