З 1 січня за водіння в нетверезому стані передбачена кримінальна відповідальність



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Дозволений рівень алкоголю в організмі, за який не штрафують, 0,2 проміле

Водій отримає судимість за новою статтею 286-1 КК навіть, якщо його притягнули до відповідальності вперше

З 1 січня 2020 року набрав чинності ухвалений Верховною Радою закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані.

У Кримінальному кодексі України з’явилася нова стаття 286-1, відповідно до якої за кермування у нетверезому стані передбачена кримінальна відповідальність.

Кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК загрожує водіям у разі:

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.

За всі перераховані вище дії передбачено штраф від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 32 тис. грн) і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.

У разі повторного правопорушення штраф складе до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від двох до трьох років.

Дозволений рівень алкоголю в організмі, за який не штрафують, 0,2 проміле.

Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року Верховна Рада підтримала законопроект 7279-д, який вносить норму про керування транспортом у стані сп’яніння в кримінальний кодекс, як кримінальний проступок.

Законопроєктом вводиться покарання - штраф 17-34 тис. грн і заборона керувати до трьох років, а при повторному порушенні - до 51 тис. грн із забороною керувати від двох до трьох років.

До 1 січня нетверезе водіння каралося штрафом у 10,2 тисячі гривень і позбавленням прав на один рік. Ті самі дії вчинені повторно у період п’ять років каралися штрафом у 40,2 тисячі гривень і позбавленням прав на 10 років.