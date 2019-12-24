У Києві п’яна 67-річна жінка на Mitsubishi протаранила автівку та автобус (фото, відео)



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Після зіткнення з автобусом Mitsubishi ASX отримав серйозні пошкодження Фото: Інформатор

До лікарні потрапили шестеро пасажирів автобуса

У понеділок, 23 грудня, ввечері вулиця Євгена Сверстюка, 52А у Дніпровському районі Києва сталася ДТП з постраждалими. Автомобіль Mitsubishi ASX врізався в Renault і протаранив маршрутний автобус «Богдан». В результаті аварії в лікарню потрапили шестеро осіб.

Аварія трапилася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами жінки-водія Renault, вона їхала по Сверстюка. У цей момент їй назустріч їхав Mitsubishi, який зачепив її машину і поїхав далі. Відразу ж за поворотом сталася ще одна аварія: Mitsubishi протаранив маршрутку «Богдан».

Після зіткнення жінка-водій Mitsubishi виїхати не змогла. Машина отримала серйозні пошкодження.

В автобусі були пасажири. З них шість осіб госпіталізували до лікарні.

67-річна водій Mitsubishi не постраждала. Вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Жінка пройшла огляд на приладі «Драггер», який показав 2,20 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму в 11 разів. Також її доставили на медичний огляд, щоб зафіксувати наявність алкоголю в крові.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.