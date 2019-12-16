  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві п’яний «співробітник СБУ» протаранив шлагбаум і влаштував дебош (фото)

    • Розсилка
    <span lang="UK">Чоловік пригрозив поліції, що все </span><span lang="UK">&laquo;</span><span lang="UK">порєшає</span><span lang="UK">&raquo;</span> - У Києві п’яний «співробітник СБУ» протаранив шлагбаум і влаштував дебош (фото)
    Чоловік пригрозив поліції, що все «порєшає»

    П'яний водій представився поліції помічником першого заступника голови СБУ

    У неділю, 15 грудня, близько 19-ї години на вул. Максимовича, 7-9 на в'їзді до житлового комплексу водій Hyundai протаранив шлагбаум та намагався втекти.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Водія, який, за даними очевидців, перебував у стані сп’яніння, зупинила охорона і мешканці комплексу. Водій вступив з ними у бійку та погрожував.

    Після приїзду поліції чоловік представився їм співробітником Служби безпеки України, помічником першого заступника голови СБУ і назвав своє прізвище - Саглай.

    Поліції він пообіцяв, що все «порєшає», і за водіння у нетверезому вигляді і умисне знищення майна йому абсолютно нічого не буде.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві п’яний «співробітник СБУ» протаранив шлагбаум і влаштував дебош (фото)
    У Києві п’яний «співробітник СБУ» протаранив шлагбаум і влаштував дебош (фото)
    У Києві п’яний «співробітник СБУ» протаранив шлагбаум і влаштував дебош (фото)
    У Києві п’яний «співробітник СБУ» протаранив шлагбаум і влаштував дебош (фото)

    Як повідомлялося, у неділю, 15 грудня, в місті Вишневе Києво-Святошинського району пішохід потрапив під колеса автомобіля.

    Національна поліція України ДТП СБУ Київ бійка водій автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ