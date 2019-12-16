У Києві п’яний «співробітник СБУ» протаранив шлагбаум і влаштував дебош (фото)



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Чоловік пригрозив поліції, що все « порєшає »

П'яний водій представився поліції помічником першого заступника голови СБУ

У неділю, 15 грудня, близько 19-ї години на вул. Максимовича, 7-9 на в'їзді до житлового комплексу водій Hyundai протаранив шлагбаум та намагався втекти.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Водія, який, за даними очевидців, перебував у стані сп’яніння, зупинила охорона і мешканці комплексу. Водій вступив з ними у бійку та погрожував.

Після приїзду поліції чоловік представився їм співробітником Служби безпеки України, помічником першого заступника голови СБУ і назвав своє прізвище - Саглай.

Поліції він пообіцяв, що все «порєшає», і за водіння у нетверезому вигляді і умисне знищення майна йому абсолютно нічого не буде.

Як повідомлялося, у неділю, 15 грудня, в місті Вишневе Києво-Святошинського району пішохід потрапив під колеса автомобіля.