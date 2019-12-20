У Києві п’яний чоловік потрощив молотком декілька автівок (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік розбив скло автівки, щоб проникнути всередину Фото: Патрульна поліція Києва

Столичні патрульні оперативно затримали порушника

19 грудня близько 1-ї години ночі столичним патрульним надійшов виклик від очевидців про те, що на проспекті Героїв Сталінграда невідомий чоловік розбив скло автівки та щось в ній шукає.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На місці патрульні виявили чоловіка, коли той порпався в автомобілі та підсвічував собі за допомогою ліхтаря. Громадянин був з явними ознаками алкогольного сп'яніння та не міг пояснити підстави свого перебування в автомобілі та причини своїх дій.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 55-річного чоловіка цвяхосмик, молоток, викрутку та пасатижі.

Обстежуючи прилеглу територію, патрульні виявили ще одну автівку з потрощеним склом.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події, а також для перевірки інформації щодо причетності особи до вчинення інших подібних правопорушень.