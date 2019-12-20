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    У Києві п’яний чоловік потрощив молотком декілька автівок (фото)

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    Чоловік розбив скло автівки, щоб проникнути всередину - У Києві п’яний чоловік потрощив молотком декілька автівок (фото)
    Чоловік розбив скло автівки, щоб проникнути всередину
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Столичні патрульні оперативно затримали порушника

    19 грудня близько 1-ї години ночі столичним патрульним надійшов виклик від очевидців про те, що на проспекті Героїв Сталінграда невідомий чоловік розбив скло автівки та щось в ній шукає.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На місці патрульні виявили чоловіка, коли той порпався в автомобілі та підсвічував собі за допомогою ліхтаря. Громадянин був з явними ознаками алкогольного сп'яніння та не міг пояснити підстави свого перебування в автомобілі та причини своїх дій.

    Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 55-річного чоловіка цвяхосмик, молоток, викрутку та пасатижі.

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    Обстежуючи прилеглу територію, патрульні виявили ще одну автівку з потрощеним склом.

    На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події, а також для перевірки інформації щодо причетності особи до вчинення інших подібних правопорушень.

    Національна поліція України Київ автомобіль алкогольне сп'яніння чоловік
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