Захисники знищили великий склад боєприпасів ворога

Російські військові розмістили свої запаси зброї біля одного з будинків в українському селі

Бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха днями знищили запас боєприпасів окупаційних військ РФ. Загарбники розмістили їх посеред українського села.

Завдяки філігранному удару складова частина озброєння ворога вмить згоріла. Яскраві кадри роботи захисників зі словами «краси вам у стрічку» показали на Facebook-сторінці бригади.

Зазначається, що окупанти влаштували склад свого смертоносного залізяччя на одному із ґанків приватного обійстя у селі.

Вразити запаси військ РФ і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі стало для наших захисників, як вони кажуть, завданням з зірочкою.

Утім, воїнам княжої бригади це було під силу. Їхній філігранний удар за мить підняв у повітря ворожі боєприпаси, якими російські військові планували вбивати українців.

«Приємного перегляду! Це саме той випадок коли страшно красиво. Вірте у воїнів, вірте у Збройні сили України! Разом переможемо!» – наголосили військові.