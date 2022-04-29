На Донбасі окупанти гатять по українських військах на всій лінії фронту – Генштаб

Ворог намагається утримати позиції і не дає перегрупуватися українським військам

Триває 65-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 29 квітня.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

Донецький і Таврійський напрямки

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою недопущення перегрупування наших військ ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу «Азовсталь».

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів. Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Камянка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом із вантажним транспортом.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку змін у діяльності та складі угруповання противника не виявлено.

Волинський і Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки державного кордону з Україною.

Наші перемоги

За попередню добу українськими захисниками було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: один літак, п’ять крилатих ракет та дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях завдають контрударів. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено шість танків, одну артилерійську систему, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Як повідомлялося, за даними міністерства оборони США, частина російських військ залишає район Маріуполя та просувається на північний захід.

Нагадаємо, палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.