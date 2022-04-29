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    Події в Україні

    В окупованому Донецьку палає нафтобаза (фото, відео)

    Над нафтобазою&nbsp;полум'я і стовп густого чорного диму - В окупованому Донецьку палає нафтобаза (фото, відео)
    Над нафтобазою полум'я і стовп густого чорного диму
    фото із соціальних мереж

    Росія звинуватила українські війська в обстрілі Донецька

    У п'ятницю, 29 квітня, в окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Про пожежу повідомляють місцеві Telegram-канали.

    За їхніми даними, горить нафтобаза в Кіровському районі міста.

    На кадрах, знятих з приватного сектору, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.

    Так звана влада «ДНР» ще не прокоментувала інцидент.

    А кремлівські пропагандистські ЗМІ пишуть, що причиною пожежі став нібито обстріл з боку українських військ. «Українські війська двічі за десять хвилин обстріляли Донецьк, випиустивши 21 снаряд», - повідомляє «РИА Новости».

    Як відомо, останнім часом у Росії почастішали пожежі.

    Так, нещодавно у Росії сталася пожежа на хімічному заводі. Також 20 квітня у самому центрі російської столиці Москві біля мерії виникла пожежа.

    Раніше пожежа спалахнула на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори». За попередніми даними, горіла територія промзони.

    1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Донецьк Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Донецьку палає нафтобаза (фото, відео)