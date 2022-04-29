В окупованому Донецьку палає нафтобаза (фото, відео)

Над нафтобазою полум'я і стовп густого чорного диму

Росія звинуватила українські війська в обстрілі Донецька

У п'ятницю, 29 квітня, в окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Про пожежу повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, горить нафтобаза в Кіровському районі міста.

На кадрах, знятих з приватного сектору, за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.

Так звана влада «ДНР» ще не прокоментувала інцидент.

А кремлівські пропагандистські ЗМІ пишуть, що причиною пожежі став нібито обстріл з боку українських військ. «Українські війська двічі за десять хвилин обстріляли Донецьк, випиустивши 21 снаряд», - повідомляє «РИА Новости».

Як відомо, останнім часом у Росії почастішали пожежі.

Так, нещодавно у Росії сталася пожежа на хімічному заводі. Також 20 квітня у самому центрі російської столиці Москві біля мерії виникла пожежа.

Раніше пожежа спалахнула на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори». За попередніми даними, горіла територія промзони.

1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.