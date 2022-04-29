У Маріуполі рашисти стерли з лиця землі корпус Приазовського університету

Російські нелюди продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру

У Маріуполі окупантам став на заваді Приазовський державний технічний університет в Маріуполі. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

На сторінці установи опублікували фото зруйнованого російськими військовими одного з корпусів навчального закладу.

На знімках видно, що корпус Приазовського державного технічного університету вщент розтрощений. У міській раді припустили, що освіта для Росії є загрозою.

«Люди, які вміють думати, аналізувати, критично мислити та боротися за свої права. Це російському режиму не потрібно, це не в його стилі», – зазначили в установі.

Нагадаємо, напередодні рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі (відео).

Також окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського.

А ще захисник Маріуполя розказав, чого бракує у спілкуванні з Зеленським.

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