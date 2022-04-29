У Маріуполі рашисти стерли з лиця землі корпус Приазовського університету
Російські нелюди продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру
У Маріуполі окупантам став на заваді Приазовський державний технічний університет в Маріуполі. Про це повідомила Маріупольська міська рада.
На сторінці установи опублікували фото зруйнованого російськими військовими одного з корпусів навчального закладу.
На знімках видно, що корпус Приазовського державного технічного університету вщент розтрощений. У міській раді припустили, що освіта для Росії є загрозою.
«Люди, які вміють думати, аналізувати, критично мислити та боротися за свої права. Це російському режиму не потрібно, це не в його стилі», – зазначили в установі.
Нагадаємо, напередодні рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі (відео).
Також окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського.
А ще захисник Маріуполя розказав, чого бракує у спілкуванні з Зеленським.