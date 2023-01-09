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Заступник голови Одеської ОВА, який «погорів» на хабарі, вийшов із СІЗО під заставу

Олександра Садова
glavcom.ua
Заступник голови Одеської ОВА, який «погорів» на хабарі, вийшов із СІЗО під заставу
Олег Муратов зліва
фото: Укрінформ

На сьогодні, 9 січня, призначено засідання суду, на якому розглядатимуть клопотання прокуратури про відсторонення Муратова від посади заступника голови Одеської ОВА

Підозрюваного в корупційних діях заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова сьогодні, 9 січня, звільнили із слідчого ізолятора під заставу в розмірі ₴3,2 млн. Про це повідомляє Укрінформ.

«За підозрюваного Муратова внесена застави розміром 3,2 млн грн, визначена ухвалою Приморського райсуду Одеси, і його випустили із СІЗО», – сказала речниця пресслужби облпрокуратури Ірина Коваленко.

За її словами, на сьогодні, 9 січня, призначено засідання Приморського райсуду Одеси, на якому розглядатиметься клопотання прокуратури про відсторонення Муратова від посади заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за $35 тис. доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми.

За інформацією СБУ, посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України

У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі $27 тис.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Повідомлялося, що Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 3,22 млн грн заступнику очільника Одеської обласної військової адміністрації Олегу Муратову, затриманому на хабарі. 

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Теги: суд Одеса хабар

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