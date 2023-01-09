Заступник голови Одеської ОВА, який «погорів» на хабарі, вийшов із СІЗО під заставу

На сьогодні, 9 січня, призначено засідання суду, на якому розглядатимуть клопотання прокуратури про відсторонення Муратова від посади заступника голови Одеської ОВА

Підозрюваного в корупційних діях заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова сьогодні, 9 січня, звільнили із слідчого ізолятора під заставу в розмірі ₴3,2 млн. Про це повідомляє Укрінформ.

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«За підозрюваного Муратова внесена застави розміром 3,2 млн грн, визначена ухвалою Приморського райсуду Одеси, і його випустили із СІЗО», – сказала речниця пресслужби облпрокуратури Ірина Коваленко.

За її словами, на сьогодні, 9 січня, призначено засідання Приморського райсуду Одеси, на якому розглядатиметься клопотання прокуратури про відсторонення Муратова від посади заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

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Нагадаємо, Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за $35 тис. доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми.

За інформацією СБУ, посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України

У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі $27 тис.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

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Повідомлялося, що Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 3,22 млн грн заступнику очільника Одеської обласної військової адміністрації Олегу Муратову, затриманому на хабарі.