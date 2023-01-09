Обвинувачений у хабарництві ексчиновник утік з України

У 2021 році експосадовця було викрито на отриманні неправомірної вигоди у розмірі $90 тис. за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу

Євгену Гетьману загрожує до 12 років тюрми

Колишній член Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євген Гетьман, обвинувачений у хабарництві (частина 4 статті 368 Кримінального кодексу), виїхав із України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Ексчиновник фігурує у кримінальній справі про одержання неправомірної вигоди за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу в розмірі $90 тис. За версією слідства, Гетьман вимагав та отримав неправомірну вигоду від нібито представника приватного підприємця за прийняття Комісією рішення в його інтересах. Ішлося про визнання двох готелів у Чернігові та Запоріжжі такими, які можуть організовувати та проводити азартні ігри.

Розслідування тривало трохи більше року. 10 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд узяв до розгляду обвинувальний акт. На стадії підготовчого судового засідання адвокати Гетьмана заявили низку клопотань. А саме – просили повернути обвинувальний акт прокурору та оголосили відводи двом суддям. На що сторона захисту отримала відмову.

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24 листопада мало продовжитися підготовче засідання. Однак обвинувачений Гетьман надіслав на електронну пошту Вищого антикорупційного суду нове клопотання. У ньому він зазначив, що не зможе прибути до суду.

«В обґрунтування клопотання (Євген Гетьман – «Главком») зазначає, що не зможе забезпечити безпосередню участь під час проведення підготовчого судового засідання, оскільки через воєнний стан та погіршення енергетичної ситуації у країні, змушений був тимчасово виїхати з дружиною та трьома малолітніми дітьми до Швейцарії», – сказано в ухвалі суду.

При цьому Євген Гетьман повідомив, що бажає брати участь у судових засіданнях дистанційно, через відеоконференцзв’язок. У підсумку Феміда задовольнила таке клопотання. Найближче засідання заплановано на 16 січня.

Окремо варто наголосити: до від’їзду з країни, до обвинуваченого був застосований запобіжний захід у вигляді грошової застави на суму 5 млн грн. 24 жовтня його захисник заявив клопотання про зменшення розміру застави. Пояснив це тим, що під час війни неодноразово виїжджав за кордон, оскільки займався волонтерською діяльністю. Однак щоразу повертався для участі у судових засіданнях.

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Суд зменшив розмір застави – до 4,5 млн грн і водночас наголосив: в обвинуваченого є законна можливість виїзду за кордон, оскільки він є батьком трьох неповнолітніх дітей. Також у нього достатньо фінансових ресурсів для переїзду та проживання за кордоном.

Додамо, що Євгену Гетьману в Україні загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як відомо, 2 грудня 2021 року Кабмін звільнив Гетьмана з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Як повідомляв «Главком», в Євгена Гетьмана виявили службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ та має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ.

Окремо у матеріалах справи фігурують слова обвинуваченого, який вихвалявся, що повністю контролює голову Комісії Івана Рудого, і саме з цією метою сприяв у видачі йому нагородної зброї від Служби безпеки України.

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Також, за даними досудового розслідування, підозрюваний член комісії заявляв, що контролює апарат свого відомства та налагодив взаємодію та досяг домовленостей із іншими членами про ухвалення рішень буцімто на комерційній основі. Озвучувалася сума $1 тис. кожному члену комісії за підтримку необхідних питань.