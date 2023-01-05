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«Погорів» на хабарі: в Одесі затримано заступника голови облдержадміністрації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Погорів» на хабарі: в Одесі затримано заступника голови облдержадміністрації
Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації
фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі $27 тис

Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за $35 тис. доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається, Служба безпеки викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

«Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України», – йдеться у повідомленні.

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У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі $27 тис.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області. До організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру агенту з оточення Гіркіна, який «передав» окупантам шахти на Донеччині.

Теги: гроші чиновник СБУ Одеса хабар

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