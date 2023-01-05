«Погорів» на хабарі: в Одесі затримано заступника голови облдержадміністрації

Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі $27 тис

Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за $35 тис. доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як зазначається, Служба безпеки викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

«Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України», – йдеться у повідомленні.

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У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі $27 тис.

Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області. До організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру агенту з оточення Гіркіна, який «передав» окупантам шахти на Донеччині.