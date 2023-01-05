Одеса: суд обрав запобіжний захід чиновнику облдержадміністрації, затриманому на хабарі

Посадовця взято під варту з правом внесення застави в розмірі 3,22 млн грн

Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 3,22 млн грн заступнику очільника Одеської обласної військової адміністрації Олегу Муратову, затриманому на хабарі. Про це передає «Укрінформ».

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Зазначається, що суд заслухав доводи сторін і виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання прокуратури про взяття посадовця під варту з правом внесення застави в розмірі 3,22 млн грн. Сторона обвинувачення мотивувала таке клопотанням до суду про арешт із можливістю застави в розмірі 3,22 млн грн тим, що Муратов має «великі зв’язки», може втекти за кордон і впливати на свідків.

Прокурор зазначив, що співробітники СБУ затримали посадовця в адмінбудівлі ОВА під час передачі ним отриманих грошей своєму водію. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта і в його автомобілі правоохоронці виявили понад 45 тис дол., більш як 21 тис. євро, а також золоті злитки та монети.

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Своєю чергою Муратов відкинув обвинувачення, заперечивши причетність до злочину, а його адвокат Вадим Оксюта також озвучив клопотання до суду про обрання підзахисному запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

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Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який за $35 тис. доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми. Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.