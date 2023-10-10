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Збитки на 100 млн грн. Правоохоронці проводять обшуки в мера Мукачева

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збитки на 100 млн грн. Правоохоронці проводять обшуки в мера Мукачева
фото з відкритих джерел

Обшуки проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону «Авангард»

У міського голови Мукачева Андрія Балоги НАБУ та СБУ проводять обшуки. Про це повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо, передає «Суспільне».

Журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі написав, що обшуки проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону «Авангард».

«За інформацією моїх джерел в НАБУ – сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі – майже 100 млн грн. Саме на цю суму занизили вартість обʼєкту», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Мукачівський міський голова Андрій Балога всупереч Закону «Про запобігання корупції» 26 листопада 2020 року проголосував на сесії міськради за те, щоб отримати високу премію та надбавки.

Згідно з даними декларації Андрія Балоги за 2020 рік, основний дохід (понад 5 млн. грн.) його родина отримує за рахунок прибутку від комерційної діяльності компаній, якими володіє його дружина Едіта Балога.

Теги: Закарпаття обшук

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