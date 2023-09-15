Обшуки у Шуфрича: правоохоронці знайшли документи зі схемою автономії Донбасу

Знайденйий документ передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів

Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука та самого Шуфрича

Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в СБУ.

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За даними джерела, документ передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.

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До того, під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

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«Цинізм ситуації полягає у тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України», – зауважило джерело.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Зазначається, що сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.