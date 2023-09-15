Обшуки у Шуфрича: правоохоронці знайшли документи зі схемою автономії Донбасу
Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука та самого Шуфрича
Під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в СБУ.
За даними джерела, документ передбачає перейменування цих областей у так звані «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту.
До того, під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
«Цинізм ситуації полягає у тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України», – зауважило джерело.
Як повідомлялося, сьогодні, 15 вересня, Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області. Зазначається, що сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича.
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