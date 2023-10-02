Голові Тернопільської облради Головку повернули чужі кошти, вилучені під час обшуку – ЗМІ

За словами адвокатів, вилучені гроші належать батьку Михайла Головка, які він залишив на період свого відʼїзду до США

Голові Тернопільської облради Михайлу Головку, якого підозрюють в отриманні хабаря, повернули $15 тис, знайдених в його гардеробній. Але вони виявилися не його. Про це пише місцеве видання «Тернополяни».

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Як зазначає видання, житло, у якому проводився обшук, на праві приватної власності належить матері Михайла Головка та його дружині Мар’яні Головко. У ньому спільно проживають його сімʼя та батьки.

За словами адвокатів, вилучені гроші належать батьку Михайла Головка, які він залишив на період свого відʼїзду до США.

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«Під час вирішення питання про накладення арешту на вказане майно, ними було надано документи про походження грошових коштів та мету їх збереження, а саме для встановлення памʼятника на цвинтарі після поховання бабусі голови Тернопільської облради. Апеляційна палата ВАКС скасувала ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду про арешт 15000 доларів та 1540 євро та постановила нове рішення в цій частині про відмову в задоволенні клопотання детектива. Зазначені кошти повернути Головку та його дружині», – написав у своєму telegram юрист та політолог Андрій Смолій.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу захисників голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка і зобов'язала Національне антикорупційне бюро повернути гроші, які у нього вилучили під час обшуків у квартирі. Цю інформацію підтвердив адвокат Головка Олександр Тананакін.

Нагадаємо, 26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони начебто вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% «відкату» за повернення заборгованості за виконані роботи. Правоохоронці наполягають, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії.

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