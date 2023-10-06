Обшуки у російського олігарха Усманова: що конфіскувала Німеччина

У поплічника диктатора Путіна забрали дорогі автівки, та інші цінні речі

Співробітники поліції та митниці Німеччини вчора провели обшуки у маєтках в Баварії, які належать громадянину Росії, який потрапив під санкції Євросоюзу через вторгнення в Україну. За даними джерела Reuters, йдеться про мільярдера, засновника холдингу USM Алішера Усманова.

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Спеціальна комісія «Матрьошка», створена при митному управлінні Німеччини за санкціями, повідомила, що слідчі дії пройшли у Мюнхені та Роттах-Егерні. Правоохоронці проводили обшуки на підставі ордера, виданого судом.

За інформацією німецького видання Bild, обшуки відбулись на віллі Усманова на озері Тегернзе. У результаті було вилучено п'ять автомобілів, включаючи Mercedes Maybach S500 вартістю близько 140 тисяч євро та фургон Mercedes Brabus вартістю близько 180 тисяч євро, а також інші матеріальні цінності.

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Втім, представник Усманова заявив, що «жодних підстав» для підозр щодо бізнесмена бути не може, оскільки той «завжди належним чином декларував особисте майно, придбане ним на законних підставах», а також розкривав походження витрачених на ці цілі коштів.

У пресслужбі Усманова заявили російському виданню «РБК», що дії правоохоронних органів Німеччини викликають «величезний подив», оскільки той ще в травні 2022 року передав німецькій владі інформацію про все майно, яке він придбав до ЄС за останні 20 років, а також відомості про доходи та витратах за цей період.

Окремо Усманов згадував, що був засновником трасту з майном, але більше не є його власником і не має прав контролю або управління, тому не може знати, що відбувається з власністю, що належить трасту. У пресслужбі зазначили, що розцінюють дії німецьких правоохоронців як спробу «сформувати нове абсурдне звинувачення» проти бізнесмена та «почати новий розділ у полюванні на відьом».

До слова, Усманова, який підтримує тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, було внесено до списку санкцій Європейського Союзу після початку війни РФ проти України

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Він перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, США та Канади. Обшуки на об'єктах нерухомості, що належать олігарху, зокрема на віллі в Роттах-Егерні, вже відбувались у вересні 2022 року. Загалом слідчі дії торкнулися 24 об'єктів у Баварії, Баден-Вюртемберзі, Шлезвіг-Гольштейні та Гамбурзі. Пізніше суд визнав ці обшуки незаконними.

Нагадаємо, влада Німеччини підозрює Усманова в обході санкцій. За даними слідства, мільярдер сплачував охорону свого майна, хоча йому було заборонено користуватися замороженими коштами. Крім цього, проти Усманова розслідуються справи про ухилення від сплати податків на 555 млн євро та про відмивання грошей.