Зґвалтували 11-річну: суд визначив покарання двом закарпатцям

Чоловіків засуджено до 15 років позбавлення волі

На Закарпатті двоє чоловіків зґвалтували 11-річну дівчинку. Одним із злочинців виявився батько малолітньої. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За публічного обвинувачення Тячівської окружної прокуратури двох місцевих жителів засуджено до 15 років ув’язнення. Одного з них – 47-річного чоловіка – обвинувачують у розбещенні та зґвалтуванні малолітньої доньки (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152 КК України). А його 27-річного знайомого – у зґвалтуванні дівчинки, розповсюдженні зображень порнографічного характеру та незаконному проникненні до чужого житла (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 162 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Прокурори у суді довели, що потерпіла неодноразово піддавалась сексуальному насильству з боку обох чоловіків. Точно встановлено понад десять фактів зґвалтування. Також встановлено, що знайомий батька дівчинки ще й незаконно розповсюджував інтимні зображення дитини. Чоловік тимчасово переховувався у чужому помешканні в горах, куди незаконно проник. Там його та 11-річну потерпілу виявили співробітники поліції.

Під час судового розгляду чоловіки свою вину заперечували.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує зґвалтування та сексуальне насильство як тактику ведення війни систематично вражаючої жорстокістю.

Зокрема на Херсонщині двоє дівчаток 12 та 15 років були зґвалтовані рашистами. Шестимісячну дівчинку росіяни ґвалтували чайною ложкою.

Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися п’ять російських військових, один тримав матір, решта по двоє ґвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.