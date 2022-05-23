На Херсонщині рашисти зґвалтували шестимісячну дівчинку чайною ложкою

Від отриманих травм під час зґвалтування померли двоє дворічних хлопчиків-близнюків і трирічних хлопчик

Зафіксовано нові жахливі сексуальні злочини росіян в Україні

Росія використовує зґвалтування та сексуальне насильство як тактику ведення війни систематично вражаючої жорстокістю. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За останню добу на телефонну лінію психологічної допомоги омбудсмена звернулися особи з Олександрівки Херсонської області, які надали дозвіл на публікацію інформації про факти сексуального насильства.

Двоє дівчаток 12 та 15 років зґвалтовані рашистами.

Шестимісячну дівчинку росіяни ґвалтували чайною ложкою.

Двоє хлопчиків-близнюків дворічного віку разом з мамою були вдома. Увірвалися п’ять російських військових, один тримав матір, решта по двоє ґвалтували малюків орально та анально. Діти загинули від отриманих розривів та втрати крові.

Трирічного хлопчика на очах у матері зґвалтували два рашисти, від отриманих травм дитина померла.

Денісова нагадує, що сексуальне насильство суворо заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією зі складових геноциду.

«Прошу заступника Генерального секретаря ООН - Спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен в рамках свого мандату ініціювати проведення відповідними органами РФ розслідування цих фактів та притягнення до відповідальності винних осіб, а також вжиття заходів для попередження вчинення сексуального насильства російськими військами. Закликаю світову спільноту забезпечувати запровадження персональних санкцій проти політичних лідерів, військових командувачів Росії та виконавців цих страшних злочинів!» - заявила омбудсмен.

Як повідомлялося, кількість заяв про російські воєнні злочини на гарячу лінію омбудсмена сягнула 44 тис., і ці заяви стосуються 87 тис. осіб