«Зґвалтували 8-річну дівчинку та віджали заправку»: ГУР оприлюднило нове перехоплення про звірства росіян в Україні

Двоє вояків з так званої «ДНР» діляться враженнями від розгулу злочинності на окупованих територіях

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) оприлюднило чергове перехоплення телефонної розмови російських окупантів, де ті обговорюють злочини проти цивільного населення на непідконтрольній Україні території.

«Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. «Віджали» у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів», – заявив один зі співрозмовників.

Чоловіки також обговорюють, що нещодавно їм довели інформацію про те, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати.

«Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не «звільнять», взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угрупування знаходиться в «ДНР». Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська і почнемо рухатись», – йдеться у записі.

Також один із «ДНРівців» попереджає свого співрозмовника, щоб той був обережнішим і не може зрозуміти, чому він бере участь у російській спецоперації.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх.