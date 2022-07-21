"Дуже приємно бути тут": Українська співачка засвітилася на концерті в Москві
На співачку посипалася величезна хвиля хейту
Попри масштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває п'ятий місяць українська співачка Яна Соломко, яка виступає під псевдонімом SOYANA, виступила на концерті в Москві. Відео з концерту вона опублікувала в Instagram.
Співачка говорить, що їй дуже приємно бути тут і виступати перед росіянами.
Такий вчинок Соломко обурив її українських прихильників. Коментатори назвали її зрадницею та закликали згадати, що саме в Україні вона стала відомою:
- Зрозуміло, Лорак номер два
- О, пропажа. Де була, що робила? Перед фашистами-рашистами попою крутила? Блін, завжди вами захоплювалася від самого початку, шкода дуже, що зрадила рідній Україні
- Розчарування, шок, біль... Ви скачете перед тими, хто ненавидить ваш народ, українців, хто спонсорує і підтримує вбивства українців! І ще кричиш: "Мне приятно быть здесь!". Прям пріятно. Танці на кістках
- Завдяки своєму народу ви стали тоді відомою, своєю батьківщиною, не забувайте про це! Не можна зраджувати тих, хто вас любить.
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Яна Соломко народилася у селищі Чутове Полтавської області. Популярність їй принесла участь у шоу «Холостяк-1», де головним героєм був хореограф Макс Чмерковський. Яна дійшла до фіналу, але Чмерковський надав перевагу іншій учасниці – Олександрі Шульгіній.
Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну в Україні й продовжує виступати на кремлівських сценах, поки в нашій державі гинуть мирні люди, нещодавно вирушила до Білорусі. Там вона виконала композицію «Верба». Це сталося саме в той день, коли рашисти бомбили Вінницю, 14 липня. Своїм виступом путіністка похвалилася в Instagram, за що нарвалася на хвилю хейту.