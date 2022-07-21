"Дуже приємно бути тут": Українська співачка засвітилася на концерті в Москві

На співачку посипалася величезна хвиля хейту

Попри масштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває п'ятий місяць українська співачка Яна Соломко, яка виступає під псевдонімом SOYANA, виступила на концерті в Москві. Відео з концерту вона опублікувала в Instagram.

Співачка говорить, що їй дуже приємно бути тут і виступати перед росіянами.

Такий вчинок Соломко обурив її українських прихильників. Коментатори назвали її зрадницею та закликали згадати, що саме в Україні вона стала відомою:

Зрозуміло, Лорак номер два

О, пропажа. Де була, що робила? Перед фашистами-рашистами попою крутила? Блін, завжди вами захоплювалася від самого початку, шкода дуже, що зрадила рідній Україні

Розчарування, шок, біль... Ви скачете перед тими, хто ненавидить ваш народ, українців, хто спонсорує і підтримує вбивства українців! І ще кричиш: "Мне приятно быть здесь!". Прям пріятно. Танці на кістках

Завдяки своєму народу ви стали тоді відомою, своєю батьківщиною, не забувайте про це! Не можна зраджувати тих, хто вас любить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Соломко SOYANA (@yana.solo)

Яна Соломко народилася у селищі Чутове Полтавської області. Популярність їй принесла участь у шоу «Холостяк-1», де головним героєм був хореограф Макс Чмерковський. Яна дійшла до фіналу, але Чмерковський надав перевагу іншій учасниці – Олександрі Шульгіній.

Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну в Україні й продовжує виступати на кремлівських сценах, поки в нашій державі гинуть мирні люди, нещодавно вирушила до Білорусі. Там вона виконала композицію «Верба». Це сталося саме в той день, коли рашисти бомбили Вінницю, 14 липня. Своїм виступом путіністка похвалилася в Instagram, за що нарвалася на хвилю хейту.