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    Культура

    "Дуже приємно бути тут": Українська співачка засвітилася на концерті в Москві

    Соломко приголомшила українців виступом у Москві - "Дуже приємно бути тут": Українська співачка засвітилася на концерті в Москві
    Соломко приголомшила українців виступом у Москві
    фото: instagram.com/yana.solo/

    На співачку посипалася величезна хвиля хейту

    Попри масштабне вторгнення Росії в Україну, яке триває п'ятий місяць українська співачка Яна Соломко, яка виступає під псевдонімом SOYANA, виступила на концерті в Москві. Відео з концерту вона опублікувала в Instagram.

    Співачка говорить, що їй дуже приємно бути тут і виступати перед росіянами.

    Такий вчинок Соломко обурив її українських прихильників. Коментатори назвали її зрадницею та закликали згадати, що саме в Україні вона стала відомою:

    • Зрозуміло, Лорак номер два
    • О, пропажа. Де була, що робила? Перед фашистами-рашистами попою крутила? Блін, завжди вами захоплювалася від самого початку, шкода дуже, що зрадила рідній Україні
    • Розчарування, шок, біль... Ви скачете перед тими, хто ненавидить ваш народ, українців, хто спонсорує і підтримує вбивства українців! І ще кричиш: "Мне приятно быть здесь!". Прям пріятно. Танці на кістках
    • Завдяки своєму народу ви стали тоді відомою, своєю батьківщиною, не забувайте про це! Не можна зраджувати тих, хто вас любить.
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    Публикация от Яна Соломко SOYANA (@yana.solo)

    Яна Соломко народилася у селищі Чутове Полтавської області. Популярність їй принесла участь у шоу «Холостяк-1», де головним героєм був хореограф Макс Чмерковський. Яна дійшла до фіналу, але Чмерковський надав перевагу іншій учасниці – Олександрі Шульгіній.

    Нагадаємо, співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну в Україні й продовжує виступати на кремлівських сценах, поки в нашій державі гинуть мирні люди, нещодавно вирушила до Білорусі. Там вона виконала композицію «Верба». Це сталося саме в той день, коли рашисти бомбили Вінницю, 14 липня. Своїм виступом путіністка похвалилася в Instagram, за що нарвалася на хвилю хейту.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    "Дуже приємно бути тут": Українська співачка засвітилася на концерті в Москві