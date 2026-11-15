Режисер «Слуги народу» анонсував новий серіал. Чи буде там Зеленський?

Кирющенко пояснив, що хоче створити не просто політичну драму, а своєрідну художню хроніку становлення незалежної України

Режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кирющенко задумав новий багатосерійний проєкт про політичну історію незалежної України. Робоча назва серіалу – «Дике поле». За задумом автора, він складатиметься із шести сезонів, кожен із яких буде присвячений одному з президентів України. Як інформує «Главком», про це Кирющенко розповів у інтерв’ю Наталі Мосейчук.

Режисер анонсував проєкт, який має показати закулісся української політики: як ухвалювалися рішення, про що домовлялися представники влади, які обіцянки давали та хто стояв за політичними процесами.

Він зазначив, що вже спілкується з людьми, які були безпосередніми учасниками тих подій. Серед потенційних героїв – колишні радники президентів, міністри та політичні діячі. За його словами, багато з них готові розповісти, «як усе було насправді».

Кирющенко пояснив, що хоче створити не просто політичну драму, а своєрідну художню хроніку становлення незалежної України. Він вважає, що для такого проєкту є достатньо свідків і матеріалу.

Окремо режисер згадав і про можливу участь Володимира Зеленського. За його задумом, чинний президент міг би зіграти самого себе. Водночас Кирющенко наголосив, що Зеленський поки не знає про цю ідею.

Чи втілиться задум у серіал і чи погодиться президент на таку роль, наразі невідомо. Сам режисер визнає: поки не напише сценарій, проєкт не зрушить із місця.

Слуга народу» – політична комедія студії «Квартал 95», прем’єра якої відбулася у листопаді 2015 року на телеканалі «1+1». У трьох сезонах серіалу розповідається історія вчителя історії Василя Голобородька, який несподівано стає президентом України. Головну роль виконав Володимир Зеленський. Серіал набув особливого резонансу після того, як у 2019 році Зеленський, який зіграв президента на екрані, сам переміг на президентських виборах. Режисером проєкту був Олексій Кирющенко.

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