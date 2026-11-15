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Режисер «Слуги народу» анонсував новий серіал. Чи буде там Зеленський?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Режисер «Слуги народу» анонсував новий серіал. Чи буде там Зеленський?
Режисер визнає: поки не напише сценарій, проєкт не зрушить із місця
фото: скріншот із відео

Кирющенко пояснив, що хоче створити не просто політичну драму, а своєрідну художню хроніку становлення незалежної України

Режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кирющенко задумав новий багатосерійний проєкт про політичну історію незалежної України. Робоча назва серіалу – «Дике поле». За задумом автора, він складатиметься із шести сезонів, кожен із яких буде присвячений одному з президентів України. Як інформує «Главком», про це Кирющенко розповів у інтерв’ю Наталі Мосейчук.

Режисер анонсував проєкт, який має показати закулісся української політики: як ухвалювалися рішення, про що домовлялися представники влади, які обіцянки давали та хто стояв за політичними процесами.

Він зазначив, що вже спілкується з людьми, які були безпосередніми учасниками тих подій. Серед потенційних героїв – колишні радники президентів, міністри та політичні діячі. За його словами, багато з них готові розповісти, «як усе було насправді».

Кирющенко пояснив, що хоче створити не просто політичну драму, а своєрідну художню хроніку становлення незалежної України. Він вважає, що для такого проєкту є достатньо свідків і матеріалу.

Окремо режисер згадав і про можливу участь Володимира Зеленського. За його задумом, чинний президент міг би зіграти самого себе. Водночас Кирющенко наголосив, що Зеленський поки не знає про цю ідею.

Чи втілиться задум у серіал і чи погодиться президент на таку роль, наразі невідомо. Сам режисер визнає: поки не напише сценарій, проєкт не зрушить із місця.

Слуга народу» – політична комедія студії «Квартал 95», прем’єра якої відбулася у листопаді 2015 року на телеканалі «1+1». У трьох сезонах серіалу розповідається історія вчителя історії Василя Голобородька, який несподівано стає президентом України. Головну роль виконав Володимир Зеленський. Серіал набув особливого резонансу після того, як у 2019 році Зеленський, який зіграв президента на екрані, сам переміг на президентських виборах. Режисером проєкту був Олексій Кирющенко.

Нагадаємо, український актор Володимир Гладкий здивував зарплатою в театрі. За словами Володимира Гладкого, акторська професія може приносити чудовий дохід. Проте є один вагомий нюанс. 

До слова, зірка серіалу «Жіночий лікар», актор театру та кіно Андрій Ісаєнко зізнався, скільки заробляє під час війни. Андрій Ісаєнко зазначив, що він заробляє не лише як актор. Він працює викладачем в університеті, де отримує понад 15 тис. грн.

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Теги: серіал Володимир Зеленський кіно політика

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