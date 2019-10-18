Дві українки номіновані на шведську премію Астрід Ліндґрен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оголошення переможця премії Астрід Ліндґрен відбудеться 31 березня у Стокгомі та Болоньї

Загалом на премію претендують 237 кандидатів з 68 країн світу

Дві українки номіновані на шведську премію Астрід Ліндґрен 2020 - ілюстраторка Катерина Штанко та письменниця Леся Воронина.

Список номінантів опубліковано на офіційному сайті премії.

Катерина Штанко — українська художниця та письменниця, уродженка Сімферополя. 2014 року у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вийшла книга «Дракони, вперед!», в якій Катерина Штанко виступила і як ілюстратор, і як автор. Твір був визнаний «Дитячою книгою року BBC – 2014».

Леся Воронина - українська письменниця, перекладачка, журналістка, член Асоціації українських письменників. Під псевдонімом Гаврило Ґава написала понад десять книжок для дітей. Найпопулярніші дитячі твори письменниці — збірка повістей «Суперагент 000» («У пащі крокодила», «Пастка у підземеллі», «Таємниця підводного міста», «У залізних нетрях», «Таємниця золотого кенгуру»), пригодницькі повісті «Пригоди голубого папуги», «Хлюсь та інші», «Таємниця Чорного озера».

Премія Астрід Ліндґрен (The Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA) започаткована 2002 року, після смерті відомої письменниці, що сприяє розвитку дитячої літератури та підкреслює визнання та повагу до Ліндґрен, яка залишається однією із найулюбленіших та найпопулярніших письменниць у Швеції та за її межами.

Загалом на премію претендують 237 кандидатів з 68 країн світу. Оголошення переможця премії Астрід Ліндґрен відбудеться 31 березня у Стокгомі та Болоньї.