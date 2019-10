Лауреатками Букерівської премії-2019 стали дві письменниці

Цьогорічні переможниці розділять між собою грошовий приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів

Вперше після 1992 року лауреатами Букерівської премії стали дві авторки — канадська письменниця Маргарет Етвуд та британська письменниця Бернардин Еварісто.

Про це повідомили в пресслужбі премії.

Етвуд отримала нагороду за роман «Заповіти» та стала найстаршої лауераткою премії — їй 79 років. Новий роман авторки — це продовження антиутопії «Оповідь служниці» 1985-го року. Дія нової книжки розгортається за 15 років після подій, описаних у першій частині. Розповідь ведуть три героїні.

Для Маргарет Етвуд це була шоста номінація. У 2000-му році вона стала лауреаткою премії з романом «Сліпий вбивця».

Британська письменниця, яка має нігерійське коріння, Бернардин Еварісто здобула нагороду за роман «Дівчина, Жінка, Інше». Вона стала першою темношкірою жінкою, яка отримала Букера.

У творі йдеться про життя 12 різних героїв, переважно темношкірих жінок, які живуть у Великій Британії. Кожен розділ починається з малюнка західноафриканського піктографічного символу, який ілюструє найкращу рису характеру героїв.

We’re delighted to announce that the winners of The #BookerPrize2019 are @MargaretAtwood with The Testaments @ChattoBooks and @BernardineEvari with Girl, Woman, Other @HamishH1931 #FinestFiction https://t.co/SQurx2Ky4u pic.twitter.com/zfyGHQIYaX