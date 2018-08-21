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    Культура

    Фестиваль короткометражок «КіноШот» оголосив переможців

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    Диплом переможцю в національній програмі вручав очільник &laquo;Держкіно&raquo; Пилип Іллєнко - Фестиваль короткометражок «КіноШот» оголосив переможців
    Диплом переможцю в національній програмі вручав очільник «Держкіно» Пилип Іллєнко

    Кращим українським короткометражним ігровим фільмом стала стрічка Філіпа Сотниченка «Технічна перерва»

    У Черкасах завершився фестиваль короткометражного кіно «КіноШот», який тривав чотири дні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці фестивалю.

    Перелік переможців має такий вигляд: 

    • Кращий український короткометражний ігровий фільм – «Технічна перерва» Філіпа Сотниченка.
    • Кращий іноземний короткометражний ігровий фільм – «Підроблене намисто» Рема Сенгупта (Індія).
    • Кращий міжнародний короткометражний анімаційний фільм – «Блискуча випадкова смерть» Сергія Негуліча (Румунія).

    Приз глядацьких симпатій – «Випуск 97» Павла Острікова (Україна).

    Спеціальні відзнаки журі отримали:

    • «Травневий день», режисери Олів’є Магіс, Федрік Дебюль (Бельгія). 
    • «Плід», режисер Герхардт Функ (Німеччина). 
    • «Після», режисерка Анна Джалалі (Україна).
    • «Післясмак», режисер Юрій Катинський (Україна).
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