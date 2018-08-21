Фестиваль короткометражок «КіноШот» оголосив переможців
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Диплом переможцю в національній програмі вручав очільник «Держкіно» Пилип Іллєнко
Кращим українським короткометражним ігровим фільмом стала стрічка Філіпа Сотниченка «Технічна перерва»
У Черкасах завершився фестиваль короткометражного кіно «КіноШот», який тривав чотири дні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці фестивалю.
Перелік переможців має такий вигляд:
- Кращий український короткометражний ігровий фільм – «Технічна перерва» Філіпа Сотниченка.
- Кращий іноземний короткометражний ігровий фільм – «Підроблене намисто» Рема Сенгупта (Індія).
- Кращий міжнародний короткометражний анімаційний фільм – «Блискуча випадкова смерть» Сергія Негуліча (Румунія).
Приз глядацьких симпатій – «Випуск 97» Павла Острікова (Україна).
Спеціальні відзнаки журі отримали:
- «Травневий день», режисери Олів’є Магіс, Федрік Дебюль (Бельгія).
- «Плід», режисер Герхардт Функ (Німеччина).
- «Після», режисерка Анна Джалалі (Україна).
- «Післясмак», режисер Юрій Катинський (Україна).