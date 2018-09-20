Фільм «Захар Беркут» вийде у прокат 10 жовтня



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Фото: сторінка проекту в Facebook На фото герої українського історичного екшену «Захар Беркут»

Стрічку зняли за мотивами однойменної повісті Івана Франка

Український історичний екшен «Захар Беркут» вийде у прокат 10 жовтня.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

Стрічку зняли за мотивами однойменної повісті Івана Франка.

Зйомки «Захара Беркута» відбулися на Закарпатті та в Київській області влітку 2018.

Серед акторів фільму — Андрій Ісаєнко з «Кіборгів», Олег Волощенко зі «Сторожової застави», Роберт Патрік з «Міцного горішка 2» та інші.

Після широкого кінотеатрального прокату стрічку покажуть на телеканалі «Україна», канал є генеральним медіаспонсором.

Як відомо, що до знімальної команди екшена «Захар Беркут», що створюється компанією Kinorob за підтримки Держкіно, долучилися голлівудські колеги. Зокрема, йдеться про Джона Вінна, який співпрацюватиме як співрежисер із режисером Ахтемом Сеітаблаєвим, а також продюсерів Джеффа Райса, Юрія Карновського та Раджу Коллінза.