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Євробачення-2023: опубліковано офіційний список країн-учасниць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Євробачення-2023: опубліковано офіційний список країн-учасниць
Велика Британія у 2023 році дев'ятий раз прийме у себе музичний конкурс Євробачення
фото: EBU

Свою участь у конкурсі підтвердили суспільні мовники 37 країн

Сьогодні, 20 жовтня, Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union (EBU) оголосила список країн-учасниць, які візьмуть участь у 67-му щорічному конкурсі Євробачення.

Свою участь у Євробаченні-2023 підтвердили суспільні мовники 37 країн: Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна і Великобританія.

До відома, Велика Британія у 2023 році дев'ятий раз прийме у себе музичний конкурс Євробачення. Конкурс пройде у місті Ліверпуль, графство Мерсісайд – місто з багатою музичною історією.

«Євробачення-2023» пройде у Британії від імені України, яка через розв’язану Росією війну на території України, не може прийняти іноземних гостей у такій кількості. Перші приготування в Британії вже відбулися. Наразі відомі дати конкурсу - 9, 11 і 13 травня.

23 червня Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну.

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.

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Теги: Австрія Латвія Данія Іспанія Ірландія Грузія Вірменія Литва місто Ісландія Італія Євробачення Австралія Ізраїль Молдова Греція конкурс Естонія Бельгія Албанія

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