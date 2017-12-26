Легендарний актор Іван Гаврилюк пояснив, чому відмовляється від зйомок у нових проектах

Зараз ми просто маємо відсутність професії, — Гаврилюк

Народний артист, колишній народний депутат Іван Гаврилюк пояснив у інтерв’ю «Главкому», чому відмовляється від зйомок у нових проектах. За словами актора, йому і зараз надходять пропозиції взяти участь в зйомках фільмів та серіалів. Він читає сценарії, але... є певні причини, чому Гаврилюку не подобається сучасний стан



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Іван Гаврилюк, кадр з фільму "Карпатське золото"

Зараз ми просто маємо відсутність професії, — Гаврилюк

Народний артист, колишній народний депутат Іван Гаврилюк пояснив у інтерв’ю «Главкому», чому відмовляється від зйомок у нових проектах.

За словами актора, йому і зараз надходять пропозиції взяти участь в зйомках фільмів та серіалів. Він читає сценарії, але... є певні причини, чому Гаврилюку не подобається сучасний стан українського кінематографу.

«Я колись деяких своїх фільмів стидався, — розповідає Гаврилюк. — В розумінні професії це були для мене середні фільми, не ролі, а саме фільми, за деякі навіть соромно було. Але зараз порівнюю їх із сьогоднішніми серіалами і не серіалами... Так то шедеври, виходить, були. А зараз ми просто маємо відсутність професії. Не все так погано, звісно. Є зараз і достойні фільми, я бачив кілька. Але от те, що пропонують, читаєш і думаєш: «Ну а про що кіно, хлопці? Про місце людини на землі? Про що пишете і про що знімаєте? Заради чого?»».

Гаврилюк підкреслює, що кіно — це така річ, яка формує людську свідомість: «Кіно формує свідомість більше, ніж церква. Якщо брати в масштабах держави, то кіно, крім того, що в ідеалі воно має бути високим мистецтвом, ще є інструментом ідеології. За умови, якщо держава цю ідеологію має. От комуністи кляті трималися скільки десятиліть, дякуючи кіно. Фільми знімали прекрасні талановиті режисери, але завжди в основі стояло утвердження комуністичної ідеології. Деякі з тих фільмів були просто геніальні. В нашому ж випадку держава не робить на це ставку. Ну от зараз почали трохи кіно фінансувати. Але я був автором закону про кіно у Верховній Раді. Разів шість Віктор Андрійович (президент Ющенко. — «Главком») казав мені, що все зробить. Йому варто було поворушити мізинцем лівої руки, і все тоді було би добре. Але як до справи доходило... [не ворушив]».

«Для них мистецтво — це Поплавський, на повному серйозі. А зараз просто всім байдуже», — резюмував Гаврилюк.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Народний артист України Іван Гаврилюк: Київ став мені чужим містом.